В выходные дни ожидается гололед

Возможны разные осадки, сначала небольшой снег, на юге - дождь, морось. Ожидается гололед, будет скользко. Будет дуть холодный восточный, юго-восточный ветер. Днем будет 0–4 градуса мороза, на юге может быть 1 градус тепла.

В ночь на воскресенье фронт пройдет над страной. Во многих районах ожидаются осадки, в основном дождь и морось. Температура будет 0–5 градусов мороза, по-прежнему прогнозируют гололед. По-прежнему будет дуть юго-восточный ветер. На юге утром возможен туман.