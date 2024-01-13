В выходные циклон покажет себя в полную силу

Осадков практически не будет. Однако будет скользко - лед прячется под снегом. Будет дуть восточный, юго-восточный ветер. К вечеру у моря он усилится до 14 м/с. Местами возможны метели. Днем будет 5-10, на западе 2-4 градусов мороза, у моря и на Куршской косе около 0.

Во второй половине дня приблизится новый циклон, атмосферное давление будет быстро понижаться. До вечера снег пройдет почти на всей территории Западной Литвы.

В воскресенье циклон покажет себя во всей красе. Ожидаются сильные осадки, в основном снег. Ночью местами будет идти сильный снег. Кое-где возможны метели. Ветер усилится до 15 м/с. Ночью будет по-зимнему морозно - 7-12, на западе 3-6 градусов ниже нуля. Днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.