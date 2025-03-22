2025.03.22 07:28

В выходные будет тепло, но ветрено, со следующей недели ждут перемены

 
ru.DELFI.lt

В Литве под воздействием зоны высокого атмосферного давления будет солнечно и без осадков. В субботу усилится северо-восточный, восточный ветер, скорость ветра достигнет 9-14 м/с, воздух прогреется до 9-14 градусов тепла.

В ночь на воскресенье без осадков. Ветер будет южным, но останется сильным. Ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В воскресенье днем местами возможен небольшой дождь. Ветер будет порывистым – до 16 м/с. Воздух прогреется до 8-13 градусов тепла.

В начале следующей недели ожидаются осадки – в понедельник небольшие дожди ждут в большинстве районов, ночью ветер останется сильным, а днем успокоится. В первой половине недели температура будет примерно такой же, как в выходные. Местами после дождей по ночам будет формироваться гололед, утром туман.

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