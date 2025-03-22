В выходные будет тепло, но ветрено, со следующей недели ждут перемены

В ночь на воскресенье без осадков. Ветер будет южным, но останется сильным. Ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В воскресенье днем местами возможен небольшой дождь. Ветер будет порывистым – до 16 м/с. Воздух прогреется до 8-13 градусов тепла.

В начале следующей недели ожидаются осадки – в понедельник небольшие дожди ждут в большинстве районов, ночью ветер останется сильным, а днем успокоится. В первой половине недели температура будет примерно такой же, как в выходные. Местами после дождей по ночам будет формироваться гололед, утром туман.