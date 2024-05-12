В выборах президента Литвы и референдуме приняли участие 59,37 процентов избирателей

Как сообщила Elta председатель ГИК Лина Петронене, более конкретных результатов выборов следует ожидать после полуночи.
По данным ГИК на 20.00 час., в воскресенье к урнам для голосования пришли 47,78 проц. граждан. Еще 11,59 проц. жителей приняли участие в выборах досрочно.
Пять лет назад явка в первом туре президентских выборов составила 56,45 проц. С другой стороны, в референдуме о сохранении гражданства приняли участие 53,16 проц. избирателей, для инициативы не хватило тех, кто высказался "за". Тогда 73,92 проц. участвовавших избирателей поддержали конституционные поправки. Однако для того, чтобы изменения были приняты, необходимо, чтобы предложение поддержало более половины жителей, имеющих право голоса – фактически столько же, сколько вообще тогда участвовало в референдуме.
Самые активные избиратели – в Бирштонском самоуправлении
Самым активным на выборах было Бирштонское самоуправление – там проголосовало 70,76 проц. избирателей. Самая низкая явка была в Висагинском самоуправлении. Там проголосовало лишь 40,90 проц. жителей, имеющего право голоса.
Голосование на избирательных участках проходило с 7.00 до 20.00 час. В списках избирателей было 2 385 234 человек.
За пост главы страны боролись 8 кандидатов – баллотирующийся на второй срок Гитанас Науседа, выдвинутая консерваторами премьер Ингрида Шимоните, представитель Партии свободы, бывший председатель Конституционного суда Дайнюс Жалимас, самовыдвиженцы Игнас Вегеле и Эдуардас Вайткус, основатель партии "Неманская заря" Ремигиюс Жемайтайтис, выдвинутый Союзом демократов "Во имя Литвы" Гедримас Еглинскас и председатель Партии труда Андрюс Мазуронис.
В ходе первого тура президентских выборов также проводился референдум о множественном гражданстве. На референдуме было предложено отказаться от ныне внесенной в Конституцию фразы: "за исключением отдельных случаев, предусмотренных законом, никто не может быть одновременно гражданином Литовской Республики и другого государства". Это положение не позволяет сохранить гражданство Литвы после приобретения гражданства другого государства.