В воскресенье вильнюсские пенсионеры могут бесплатно посетить бассейны

Пенсионеров приглашают в Фабийонишкский бассейн и спортклуб (ул. Ветрунгю, 45А) с 14 до 21 ч. и в Лаздинайский бассейн (ул. Эрфурто, 13) с 9 до 16 ч.

Каждое последнее воскресенье месяца пенсионеры могут бесплатно пользоваться всеми услугами в столичных бассейнах - плавать, заниматься в тренажерных залах, участвовать в групповых тренировках.