2025.02.22 13:08

В воскресенье вильнюсские пенсионеры могут бесплатно посетить бассейны

 
ru.DELFI.lt
Lazdynų baseinas
Lazdynų baseinas
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Как и каждое последнее воскресенье месяца 23 февраля вильнюсские пенсионеры могут бесплатно посетить бассейны.

Пенсионеров приглашают в Фабийонишкский бассейн и спортклуб (ул. Ветрунгю, 45А) с 14 до 21 ч. и в Лаздинайский бассейн (ул. Эрфурто, 13) с 9 до 16 ч.

Каждое последнее воскресенье месяца пенсионеры могут бесплатно пользоваться всеми услугами в столичных бассейнах - плавать, заниматься в тренажерных залах, участвовать в групповых тренировках.

С собой надо иметь пенсионное удостоверение, одежду для занятий спортом, спортивную обувь, полотенце, шапочку для плавания.

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