В воскресенье в Вильнюсе прошел праздник ходьбы

Для весенней прогулки организаторы подготовили три маршрута разной сложности, которые позволят вам познакомиться со столицей: продолжительностью пять, десять или двадцать пять километров, где их ждут не только самые красивые места Вильнюса, но и содержательные развлечения в городе и в пунктах остановки: участникам будет предоставлена уникальная возможность освоить первые навыки оказания помощи, опробовать видеоселфи-камеру на 360° или даже стрельбу из лука.

Прогулка, как в одиночку, так и в группе