В воскресенье в Литве все еще холодно, но мерзнуть осталось недолго

Будет дуть слабый, но холодный северо-восточный ветер. После холодной ночи температура днем повысится и достигнет 10-15 градусов ниже нуля.
В некоторых местах северо-восточных регионов столбики термометра не поднимутся выше 16-18 градусов мороза.
В понедельник вечером изменений еще не будет. Малая облачность, вероятность снега останется минимальной. Подует легкий северо-восточный ветер. Температура вновь понизится довольно резко, и по утрам будет 14-19 градусов, на северо-востоке страны - 20-25 градусов мороза.
В понедельник часто будет появляться солнце, сохраниться малая облачность.
Вечер вторника по-прежнему будет холодным, но приход теплого атмосферного фронта принесет на побережье плюсовую температуру в течение дня.
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