В воскресенье с утра будет облачно, прогнозируют осадки

Больше осадков ожидается на юго-востоке в первой половине дня и на северо-западе после обеда. После обеда усилится ветер. Сегодня будет всего 9–14 градусов тепла.
В понедельник ночью циклон уйдет. Однако облака останутся, больше прояснений к утру будет только на западе страны.
На большей части территории страны еще возможны небольшие дожди.
Будет ветрено, порывы до 15–17 м/с.
Ночью будет 1–6 градусов тепла, однако местами прогнозируют заморозки до 0–3 градусов мороза.
В понедельник днем укрепится зона высокого атмосферного давления, будет холодно. Несмотря на облачность, осадков не ожидается.
Будет дуть холодный западный ветер. Днем воздух прогреется только до 8–13 градусов тепла.