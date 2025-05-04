2025.05.04 07:29

В воскресенье с утра будет облачно, прогнозируют осадки

 
ru.DELFI.lt
Lietus
Lietus
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В воскресенье над Литвой пройдет циклон. С утра будет пасмурно, прояснения будут кратковременными. Реже всего солнце будет выглядывать на северо-западе страны. До вечера осадки пройдут по всей Литве. Однако не везде они будут обильными.

Больше осадков ожидается на юго-востоке в первой половине дня и на северо-западе после обеда. После обеда усилится ветер. Сегодня будет всего 9–14 градусов тепла.

В понедельник ночью циклон уйдет. Однако облака останутся, больше прояснений к утру будет только на западе страны.

На большей части территории страны еще возможны небольшие дожди.

Stiprus vėjas ir lietus sostinėje

Будет ветрено, порывы до 15–17 м/с.

Ночью будет 1–6 градусов тепла, однако местами прогнозируют заморозки до 0–3 градусов мороза.

В понедельник днем укрепится зона высокого атмосферного давления, будет холодно. Несмотря на облачность, осадков не ожидается.

Будет дуть холодный западный ветер. Днем воздух прогреется только до 8–13 градусов тепла.

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