В воскресенье погода по-прежнему будет ветреной и пасмурной

В понедельник вечером погода останется пасмурной. Ночь будет пасмурной. Во многих местах преобладают осадки, снег и мокрый снег. В некоторых местах начнет образовываться гололед. Ветер с запада и северо-запада останется неприятным и во многих местах усилится порывами до 15-20 м/с, на побережье - до 25 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 3 градусов холода до 2 градусов тепла.

В понедельник погоду будет определять западная часть циклона, поэтому погодная ситуация значительно не изменится. Плотные тучи затмят небо в первой половине дня, а во второй половине дня прояснится и появится солнце. Во многих местах временами пойдет снег, дождь.