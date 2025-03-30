В воскресенье погода будет контрастной: в одной части Литвы будет до 17 градусов тепла, а в другой пойдут дожди

В ночь на понедельник облачно будет на всей территории Литвы. Снова осадки ожидаются на западе страны, на востоке будет суше. Местами прогнозируют туман. Ночью будет от 1 до 6 градусов тепла.
В понедельник днем будет облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди, однако осадки будут небольшими. Днем будет 13–18, на западе 8–12 градусов тепла.
Во вторник еще местами ожидаются осадки, позже вероятность дождей будет невелика. По ночам будет выше нуля, днем 13–18 градусов тепла, только на западе несколькими градусами прохладнее.