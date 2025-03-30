В воскресенье погода будет контрастной: в одной части Литвы будет до 17 градусов тепла, а в другой пойдут дожди

В воскресенье днем с запада в Литву придет циклон. В восточной части страны еще будет больше прояснений, будет солнечно и тепло, а на западе уже будет облачно. На взморье и в Жемайтии прогнозируют осадки. Температура воздуха также будет контрастной. На востоке страны будет 12–17 градусов тепла, на западе всего 6–11 градусов тепла.