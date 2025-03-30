2025.03.30 07:37

В воскресенье погода будет контрастной: в одной части Литвы будет до 17 градусов тепла, а в другой пойдут дожди

 
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Vilnius
Vilnius
ФОТО: Jonas Balčiūnas | Elta

В воскресенье днем с запада в Литву придет циклон. В восточной части страны еще будет больше прояснений, будет солнечно и тепло, а на западе уже будет облачно. На взморье и в Жемайтии прогнозируют осадки. Температура воздуха также будет контрастной. На востоке страны будет 12–17 градусов тепла, на западе всего 6–11 градусов тепла.

В ночь на понедельник облачно будет на всей территории Литвы. Снова осадки ожидаются на западе страны, на востоке будет суше. Местами прогнозируют туман. Ночью будет от 1 до 6 градусов тепла.

В понедельник днем будет облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди, однако осадки будут небольшими. Днем будет 13–18, на западе 8–12 градусов тепла.

Во вторник еще местами ожидаются осадки, позже вероятность дождей будет невелика. По ночам будет выше нуля, днем 13–18 градусов тепла, только на западе несколькими градусами прохладнее.

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