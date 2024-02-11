В воскресенье ожидается теплая, но дождливая погода

 
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Gamta Ventės rage
Gamta Ventės rage
ФОТО: Vytautas Jusys

В воскресенье погоду в Литве по-прежнему будет определять северо-восточная часть области низкого давления. День будет пасмурным. Во многих районах пройдут дожди, более сухая погода будет на северо-западной окраине страны. На северо-востоке Литвы местами скорее всего будет скользко из-за снега с дождем. Ветер будет дуть с востока, юго-востока, его скорость достигнет 7-12 м/с. Днем температура будет колебаться от 1 градусом холода и 4 градусами тепла.

В понедельник вечером погода мало изменится. Погода в Литве по-прежнему будет определяться областью низкого давления. Дожди ожидаются на большей части территории страны. Местами видимость ухудшит туман, в северо-восточных районах будет скользко из-за мокрого снега. Восточный ветер будет умеренным. Ночью температура составит от 2 градусов холода до 3 градусов тепла.

В понедельник погоду будет определять циклон с центром в Балтийском море. Небо затянут низкие облака, во многих местах пройдет небольшой дождь. В некоторых местах туман ухудшит видимость. Умеренным будет юго-восточный, южный ветер. Днем ожидается значительное потепление и температура поднимется до 3-8 градусов тепла. Такая же погода сохранится и в ближайшие несколько дней.

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