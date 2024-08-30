В воскресенье литваки приглашают праздновать День еврейской культуры в Европе

Как и каждый год, фестиваль будет посвящен одной теме. В этом году речь пойдет о #семье. Будут рассматривать разные аспекты – важность генеалогии, брачные традиции, отношения между родителями и детьми, семейные ритуалы.

В воскресенье с самого утра община приглашает на урок иврита, на экскурсию по еврейскому Вильнюсу, на мастер-класс по выпечке халы в Beigelių krautuvėlė, на пленер художника Раймондаса Савицкаса, на встречу с аниматором и художником Ильей Березницким, на спортивные состязания клуба Makabi, выступление учеников гимназии им. Шолом-Алейхема ORT, исполнение еврейских танцев с Юлией Паташник, встречу с основателем движения Think Equal Лесли Удвин, открытие выставки художника Тео Тобиасса, концерт „Вильнюсские скрипки“, выступление комика Жильвинаса Кербелиса, дискуссию, модерируемую писателем Аркадиюсом Винокурасом, благословение кантора Шмуэля Ятома и др. интересные мероприятия в синагоге, Beigelių krautuvėlė, в зале Еврейской общины Литвы им. Я.Хейфеца и в пространстве Cvi Parkas.