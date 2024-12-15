В воскресенье - дождь со снегом, а в начале недели - 8-10 градусов тепла

В понедельник преобладают осадки, морось, дождь. Местами гроза. Короткие метели ночью в Восточной Литве. Ветер западный, порывы 18-23 м/с, во многих местах на западе страны 24-27 м/с.

Синоптики говорят, что новую неделю мы начнем с очень теплой, влажной и ветреной погоды.

В течение дня выпадут кратковременные осадки, преимущественно небольшие, на побережье снег, мокрый снег, дождь. Ветер западный, северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. По данным Литовской гидрометеорологической службы, самая высокая температура составляет от 0 до 5 градусов тепла.

Ветер юго-западный, с переходом на западный, северо-западный, 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Самая низкая температура - от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, на побережье - 2-4 градуса тепла.

Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, на море до 4 градусов тепла, днем ​​5-10 градусов тепла.

Во вторник во многих местах пройдут осадки, в основном - небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6, днем ​​3-8 градусов тепла.

В пятницу в стране наблюдалось колебание уровня воды, преимущественно понижающееся, в западной части, местами до 38 см за сутки. Ожидается дальнейшее колебание уровня воды.

Температура воды в реках - 0-4, в озерах - 0-5, в Куршском заливе - 1-2, в Балтийском море - 4-5 градусов тепла.

В водоемах появился лед (льдинки, прибрежные льды). В некоторых местах образовался тонкий слой льда.