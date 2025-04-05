В воскресенье Чекуолиса похоронят на горке художников Антакальнисского кладбища

Об этом сообщил в Facebook сын покойного Юстас Чекуолис. По его словам, прощание с Чекуолисом состоится в субботу с 16.00 до 21.00 ч. и в воскресенье с 9.00 ч. в Вильнюсском похоронном бюро на улице Оланду.
Урну из похоронного бюро вынесут в воскресенье в 15.00 ч.
Почтить память Чеколиса просят одним белым цветком.
Напомним, что в последние годы журналист Чекуолис проживал в доме опеки. Живя там, он опубликовал книгу „Деревянная маска. Моя правдивая история“.
За свою жизнь Чекуолис издал 22 книги, подготовил множество публикаций, на протяжении многих вел известную передачу Popietė su Algimantu Čekuoliu.
Чекуолис родился 10 ноября 1931 года в Паневежисе, в семье сельских учителей. В шестнадцатилетнем возрасте отправился в Москву, в литературный институт, затем двенадцать лет работал матросом на рыболовных судах, через несколько лет стал боцманом.
Чекуолис, работая переводчиком в Гаване с 1964 по 1967 год, окончил там же лингвистическую школу. Позже Чекуолис работал в агентстве печати „Новости“ в Москве, был его корреспондентом в Канаде, позже возглавлял бюро в Лиссабоне и Мадриде.
По возвращении в Литву в 1986 году стал главным редактором еженедельника Gimtasis kraštas (Родной край).
В 1988 году был избран членом инициативной группы Саюдиса. Через год Чекуолис был избран депутатом Съезда народных депутатов СССР и был им до восстановления независимости Литвы.
В 1992 году Чекуолис стал преподавателем Вильнюсского университета, преподавал студентам факультета коммуникации искусство общения и ведения переговоров.