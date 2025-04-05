В воскресенье Чекуолиса похоронят на горке художников Антакальнисского кладбища

Об этом сообщил в Facebook сын покойного Юстас Чекуолис. По его словам, прощание с Чекуолисом состоится в субботу с 16.00 до 21.00 ч. и в воскресенье с 9.00 ч. в Вильнюсском похоронном бюро на улице Оланду.

Урну из похоронного бюро вынесут в воскресенье в 15.00 ч.

Почтить память Чеколиса просят одним белым цветком.

Напомним, что в последние годы журналист Чекуолис проживал в доме опеки. Живя там, он опубликовал книгу „Деревянная маска. Моя правдивая история“.

За свою жизнь Чекуолис издал 22 книги, подготовил множество публикаций, на протяжении многих вел известную передачу Popietė su Algimantu Čekuoliu.