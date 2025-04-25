2025.04.25 11:28

В Вооруженных силах Литвы отметили День собаки: служебные собаки продемонстрировали свои способности

 
ru.DELFI.lt

По случаю Дня собаки, отмечаемого 24 апреля, в пятый раз собаки военнослужащих и служащих подразделений Вооруженных сил Литвы были приглашены „посетить“ места службы или работы своих хозяев и вместе выполнять повседневные служебные задачи. Инженерный батальон полковника литовской армии Юозаса Виткуса организовал мероприятие „День собак в литовской армии“, в ходе которого собаки и их кинологи выстраивались в шеренгу и вместе демонстрировали команды и различные трюки, говорится в пресс-релизе.

Главнокомандующий Вооруженными силами Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас, приветствуя собравшихся на мероприятии, посвященном Дню собак, сказал:

„Наши четвероногие солдаты — больше, чем помощники. Они — члены нашей команды, которые каждый день выполняют ответственные и сложные задания. Воины К-9 ищут взрывчатые вещества, помогают обеспечивать общественный порядок, охраняют важные объекты, участвуют в операциях как в Литве, так и в миссиях за рубежом. Они работают спокойно, без жалоб, но с особой самоотдачей. Этот день — возможность не только порадоваться за их службу, но и поблагодарить всех, кто вносит свой вклад в обучение, заботу и успешную работу этих четвероногих друзей“.

В ознаменование Дня собаки в инженерном батальоне имени полковника Юозаса Виткуса состоялся парад служебных собак и их кинологов из Вооруженных сил Литвы, Корпуса морской пехоты Португалии, Службы охраны государственной границы и полиции Литвы.

Lietuvos kariuomenėje paminėta Šuns diena

В ходе мероприятия командующий Вооруженными силами Литвы вручил собакам, стоявшим в строю, символические подарки за их верность, преданность и службу, а собаки из вооруженных сил и других служб продемонстрировали собравшимся гостям различные команды: общее послушание, элементы лазерного поиска, защиты и „циркового“ номера, а также команды укуса.

Lietuvos kariuomenėje paminėta Šuns diena

Одним из самых интересных заданий стала группа по обнаружению и нейтрализации человека, которая имитировала поиск, обнаружение, захват и нейтрализацию человека (преступника) с помощью собаки. Гости мероприятия также смогли осмотреть выставку техники и вооружения инженерного батальона имени полковника Юозаса Виткуса. По инициативе Литовского кинологического общества в 2016 году 24 апреля было объявлено Днем собаки. Миссия этого дня — изменить отношение общества к домашним животным, подчеркнув, что любовь, прежде всего, означает ответствен

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