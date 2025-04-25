В Вооруженных силах Литвы отметили День собаки: служебные собаки продемонстрировали свои способности

„Наши четвероногие солдаты — больше, чем помощники. Они — члены нашей команды, которые каждый день выполняют ответственные и сложные задания. Воины К-9 ищут взрывчатые вещества, помогают обеспечивать общественный порядок, охраняют важные объекты, участвуют в операциях как в Литве, так и в миссиях за рубежом. Они работают спокойно, без жалоб, но с особой самоотдачей. Этот день — возможность не только порадоваться за их службу, но и поблагодарить всех, кто вносит свой вклад в обучение, заботу и успешную работу этих четвероногих друзей“.