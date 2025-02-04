2025.02.04 12:57

В водах Нерис живет необычная рыба: ее охраняют по всей Европе

 
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Kūjagalvis – visos Europos mastu saugoma žuvų rūšis
Kūjagalvis – visos Europos mastu saugoma žuvų rūšis
ФОТО: ANTANAS_KUBILIUS | A. Kubilius

В водах реки Нерис (Вилии) живет необычная рыба – подкаменщик. Подкаменщик - рыба-одиночка, которая обитает в проточных водоемах, предпочитает скорее низкую температуру и держится на дне водоемов. Эта рыба любит прятаться под камни, затонувшие куски дерева, залезать в пещерки под берегом, прятаться под водоросли или водные растения.

Во время нереста самцы роют в почве ямки и ожидают самок. Самка откладывает в ямку икринки и уплывает, а самец заботится об икринках до появления мальков (около месяца). Как только появляются мальки, самец покидает гнездо. Мальки ведут самостоятельный образ жизни.

Подкаменщик - хищная рыбка. Он питается мальками, головастиками, икрой других рыб и лягушек, личинками жуков, стрекоз.

Kūjagalvis

Подкаменщик охраняется по всей Европе. Он требователен к качеству воды, он нуждается в высокой концентрации кислорода и низкой температуре воды.

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