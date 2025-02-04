В водах Нерис живет необычная рыба: ее охраняют по всей Европе

Во время нереста самцы роют в почве ямки и ожидают самок. Самка откладывает в ямку икринки и уплывает, а самец заботится об икринках до появления мальков (около месяца). Как только появляются мальки, самец покидает гнездо. Мальки ведут самостоятельный образ жизни.
Подкаменщик - хищная рыбка. Он питается мальками, головастиками, икрой других рыб и лягушек, личинками жуков, стрекоз.
Подкаменщик охраняется по всей Европе. Он требователен к качеству воды, он нуждается в высокой концентрации кислорода и низкой температуре воды.