В водах Нерис живет необычная рыба: ее охраняют по всей Европе

Во время нереста самцы роют в почве ямки и ожидают самок. Самка откладывает в ямку икринки и уплывает, а самец заботится об икринках до появления мальков (около месяца). Как только появляются мальки, самец покидает гнездо. Мальки ведут самостоятельный образ жизни.