В Висагинасе установили контейнеры для пищевых отходов

"Утянский регион и Утянский центр упорядочения отходов построил новую линию по сортировке пищевых отходов, которая не требует специальных мешочков. Поэтому, если мы стремимся к тому, чтобы каждая упаковка или мешочек, которые мы покупаем в торговом центре, когда покупаем себе продукты, чтобы они могли пользоваться несколько раз. То есть, первый раз мы, когда купили мешочек, принесли продукты домой. Второй раз мы используем, когда туда можно складывать или бытовые отходы, или пищевые отходы. И третий раз, когда они потом используются для сжигания как топливо, потому что они имеют энергетическую ценность. Поэтому, как минимум, три раза мешочки мы можем использовать. Это, как раз, соответствует требованию зеленого курса. Поэтому могут быть мешочки и бумажные, которые видим в торговых центрах, и пластиковые, неважно",- сказал директор ЗАО «Висагино бустас» Витаутас Шлаустас.