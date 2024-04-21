В Висагинасе стартовал проект "Молодое поколение"

Во время проекта, который разбит на два этапа, его участники должны будут разработать и подготовить свои предложения к стратегиям развития трех самоуправлений, в которых будут учтены идеи и пожелания молодежи .

"Наша задача сейчас помочь молодым людям, участвующим в проекте, за две недели сформировать свои проекты, идеи, концепции. Через две недели мы снова соберемся, чтобы услышать, поговорить, посмотреть, с какими сложностями они столкнулись и дальше помогать, пока их проекты не окажутся на столах руководства самоуправлениий. Это будут Игналина, Зарасай и Висагинас. Таким образом, наши самоуправления смогут сделать дополнения к стратегическим планам. И может быть, когда-то следовать им и возможно реализовать при наличии финансирования в будущем", - сказал куратор проекта Алексей Уразов.