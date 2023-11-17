В Висагинас возвращается фестиваль "Остановка нового цирка"

Новый цирк — одно из самых инновационных направлений искусства, и с его помощью страны с наиболее развитой культурной политикой обеспечивают сокращение культурного разрыва. Висагинас с его долгой и богатой историей акробатики, растущим числом цирковых резиденций и других мероприятий становится все более заметным в сфере современного литовского цирка в истории культуры страны. В октябре ученикам Висагинаса удалось выступить на одном из самых важных современных цирковых фестивалей в мире CIRCA в Оше, Франция. Это важный момент в истории спортивной акробатики, который может открыть Висагинасу более широкое понимание этого вида искусства и его возможностей. Еще одним не менее важным способом распространения цирковых идей в Висагинасе являются международные выступления в этом городе, которые способствуют лучшему познанию и пониманию нового цирка.