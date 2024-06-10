В Виршулишкес начаты работы по восстановлению пострадавшего от взрыва жилого дома

„Наконец-то физически начались работы по восстановлению дома. Этот начальный этап должен продлиться около четырех месяцев: сначала будут демонтированы поврежденные конструкции до низа, затем будут проведены монолитные работы по заливке, которые укрепят дом, и останется только закрепить все инженерные системы так, чтобы поздней осенью жители уже смогли вернуться и ремонтировать, кому надо, свои квартиры, а остальные смогли заселиться жить“, – сообщил журналистам в понедельник В. Бенкунскас в столичном микрорайоне Виршулишкес.
Мэр Вильнюса сообщил, что работы по восстановлению многоквартирного дома будут финансироваться смешанным способом, то есть за счет страховых выплат, а также средств, выделенных правительством, и муниципальных средств.
„Подавляющее большинство расходов будет покрыто за счет страховых выплат, при этом 25 проц., то есть 311 тыс. евро, выделило правительство, а остальные — 270 тыс. — помимо того, что муниципалитет уже вложил и выделил из резервного фонд мэра, выделит именно муниципалитет.
Тем жильцам, кому придется внести свой вклад (в финансирование работ по восстановлению многоквартирного дома – ELTA), а здесь всего три такие квартиры, которые по доходам и другому имуществу должны будут частично внести свой вклад в остаток, по сути, при расчете бюджета, будет около 4 проц. всех затрат“, – прокомментировал мэр столицы.
В. Бенкунскас уточнил, что жильцам многоквартирного дома необходимо будет внести на работы по восстановлению около 50 тыс. евро собственных средств.
По словам столичного градоначальника, 9 квартир многоквартирного дома не были застрахованы, в 6 из них проживают пенсионеры, не имеющие доходов, поэтому, по словам В. Бенкунскаса, этим жильцам расходы на восстановительные работы будут полностью возмещены государством и муниципалитетом. Жители остальных 3-х квартир внесут собственные средства в финансирование восстановления многоквартирного дома.
В. Бенкунскас отметил, что стоимость восстановления всего многоквартирного дома – фиксированная.
„Текущая смета составляет чуть более 1,2 миллиона евро“, – сказал мэр Вильнюса.
По его словам, сложно точно сказать, когда именно жители многоквартирного дома, пострадавшего от взрыва и пожара в январе, смогут вернуться в свои дома, но планируется, что это удастся сделать осенью.
„План намечен, что поздней осенью, с началом отопительного сезона, системы уже будут готовы и можно будет отдать хотя бы среднюю часть дома на ремонт этих квартир. В крайних квартирах, которые пострадали меньше, необходимо будет подключить системы, и они смогут немедленно вернуться. Цель – чтобы с началом отопительного сезона у людей была возможность заселиться. Но, конечно, строительство есть строительство. Если возникнут какие-то непредвиденные обстоятельства или какие-то задержки, то сам план можно скорректировать“, – сказал В. Бенкунскас.