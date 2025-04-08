В вильнюсской прогимназии мальчик ударил девочку

За поведением XXX в школе постоянно следят. Он посещает занятия по контролю над эмоциями. Однако пока у него не всегда получается правильно решать конфликтные ситуации.

„Сейчас из-за насилия моя дочь боится ходить в школу; похоже, администрация школы терпима к насилию. Никто не может гарантировать, что в следующий раз ребенок из-за насилия не окажется в больнице.

Одну девочку уже перевели в другую школу из-за агрессии этого ребенка. Моя дочь рассказала ситуацию не так, как ее преподнесла школа. В тот день ее ударили по лицу, а потом в классе толкнули и еще раз ударили по лицу, никаких провокаций и конфликтов не было. Кто гарантирует, что завтра мой ребенок не станет инвалидом? „В безопасной“ школе? Что за странные эксперименты с интеграцией проводят за счет здоровья детей?“ – писал Андрюс.