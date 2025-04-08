В вильнюсской прогимназии мальчик ударил девочку

„Хочу рассказать о проблеме, которую школа не решает.
Моя дочь учится в начальной школе, в ее классе есть мальчик, у которого наблюдаются неконтролируемые приступы агрессии. В классе нет второго педагога, который работал бы с этим мальчиком. Проблема в классе не новая, но школа ее не решает. К насилию относятся терпимо. Мою 10-летнюю дочь дважды ударили по голове за то, что она что-то сказала“, – писал Андрюс.
После этого школа обратилась к родителям детей:
„Уважаемые родители,
Информируем, что в понедельник в классе XX произошел конфликт, во время которого девочки провоцировали, дразнили и насмехались над XXX.
XXX ударил девочку по лицу. Он потом объяснил, что не знал, как остановить девочек иным способом.
XXX свою вину признал и перед девочкой извинился.
За поведением XXX в школе постоянно следят. Он посещает занятия по контролю над эмоциями. Однако пока у него не всегда получается правильно решать конфликтные ситуации.
С уважением,
социальный педагог".
Андрюс пишет, что после конфликта его дочь боится ходить в школу.
„Сейчас из-за насилия моя дочь боится ходить в школу; похоже, администрация школы терпима к насилию. Никто не может гарантировать, что в следующий раз ребенок из-за насилия не окажется в больнице.
Одну девочку уже перевели в другую школу из-за агрессии этого ребенка. Моя дочь рассказала ситуацию не так, как ее преподнесла школа. В тот день ее ударили по лицу, а потом в классе толкнули и еще раз ударили по лицу, никаких провокаций и конфликтов не было. Кто гарантирует, что завтра мой ребенок не станет инвалидом? „В безопасной“ школе? Что за странные эксперименты с интеграцией проводят за счет здоровья детей?“ – писал Андрюс.
„Наша история могла закончиться печально. Учитель подбежала и оттащила мальчика, если бы она этого не сделала, двумя ударами не обошлось бы, последствия могли быть печальнее. Трагедия запрограммирована бездейственностью школы и игнорированием насилия. История не новая, если поговорить с родителями, об агрессии можно было бы узнать куда больше.
На собрании предлагали педагога, который будет присматривать за этим ребенком, школа его наняла, но педагог работает в другом классе.
Реакция школы потрясла – оклеветали трех девочек, не вникли в версии всех четырех детей, поверили версии агрессора. Пострадавшую девочку отвели на встречу с социальным педагогом, вместо того, чтобы отвести ее к медсестре. Социальный педагог, увидев ее, сразу предложила помощь медсестры.
Ребенок отказалась от помощи, его вернули в класс, на урок. Родителям ничего не сообщили, состояние ребенка не оценили, вечером девочку тошнило. Я обо всем узнаю только на следующий день“, – писал Андрюс.
Он поделился реакцией социального педагога:
„Да, извините, я забыла вам написать, что просила пойти к медсестре, но она отказалась, сказала, что все хорошо“.
Ситуацию прокомментировала директор гимназии.
„Сегодня от имени гимназии хочу сказать, что мы очень сожалеем в связи с этим инцидентом. Хотим отметить, что конфликт в самом начале был прекращен взрослыми.
Ситуацию сразу же проанализировали с учениками, учителем, помощником педагога и другими специалистами, были собраны все данные, в ходе расследования сотрудничали с родителями учеников, службами. Договорились, что дополнительно ознакомим школьную общину с алгоритмами помощи ученику, обратили внимание на факторы риска.
Проводят воспитательную работу, работают с учителями и специалистами, чтобы пресечь такие инциденты в будущем.
Ответственно заявляем, что безопасность девочки и других учеников в школе обеспечивается, с насилием администрация не мирится, проблемы решаются без промедления, мы активно сотрудничаем с родителями, учреждениями, чтобы гарантировать интересы всех сторон“, – писала директор.