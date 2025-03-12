В вильнюсской гимназии Радзивиллов увольняют 16 человек

„Вильнюсский муниципалитет хочет рационально использовать бюджетные средства и оптимизировать административные процессы. Поэтому планируется постепенно отказаться в школах, которые находятся под руководством муниципалитета, передать услуги клининга, охраны и уборки территории компании Vilniaus vystymo kompanija“, – прокомментировал ситуацию муниципалитет.

„Сейчас проводят пилотный проект, во время которого в 10 учреждениях разного типа перейдут к покупке таких услуг“, – указали представители муниципалитета.

Директор гимназии Радзивиллов Эгидия Науседене сказала, что после реорганизации работы уволенным работникам предложат продолжить работу на территории той же школы.

„Поставщик (муниципалитет) сам заинтересован в том, чтобы работавшие здесь люди остались, чтобы они работали в том же помещении, только уже в другой компании. Предложение получит каждый“, – сказала Науседене.