2025.03.12 11:09

В вильнюсской гимназии Радзивиллов увольняют 16 человек

 
ELTA
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Вильнюсская гимназия Радзивиллов увольняет 16 уборщиц, дежурных и дворников, сообщает Служба занятости. По данным муниципалитета, в школах планируют постепенно ввести централизованные услуги клининга и охраны.

„Вильнюсский муниципалитет хочет рационально использовать бюджетные средства и оптимизировать административные процессы. Поэтому планируется постепенно отказаться в школах, которые находятся под руководством муниципалитета, передать услуги клининга, охраны и уборки территории компании Vilniaus vystymo kompanija“, – прокомментировал ситуацию муниципалитет.

„Сейчас проводят пилотный проект, во время которого в 10 учреждениях разного типа перейдут к покупке таких услуг“, – указали представители муниципалитета.

Директор гимназии Радзивиллов Эгидия Науседене сказала, что после реорганизации работы уволенным работникам предложат продолжить работу на территории той же школы.

„Поставщик (муниципалитет) сам заинтересован в том, чтобы работавшие здесь люди остались, чтобы они работали в том же помещении, только уже в другой компании. Предложение получит каждый“, – сказала Науседене.

По данным Службы занятости, об увольнении уведомили 8 уборщиц, 3 дворников и 5 дежурных.

Об увольнении людей уведомили 28 февраля. Сообщается, что людей уволят в период с 28 марта по 28 мая.

В школе работают 93 человека.

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