В вильнюсском Водохранилище Лепкальнё — рождественский городок

Для посетителей, как больших, так и маленьких, будет организована праздничная программа и мастер-классы.
8 декабря в 20:30 в честь открытия концерт коллектива VU Jazz Voices.
Внутри водохранилища можно будет пообщаться с Дедом Морозом, а на улице будет сверкать тропинка огненных инсталляций и ярмарка.
Историческое Водохранилище Лепкальнё открылось в июле этого года в Вильнюсе. По инициативе Вильнюсского городского самоуправления и крупнейшей в Литве компании по управлению водными ресурсами Vilniaus vandenys этот объект был открыт для публики в честь 700-летие Вильнюса.
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