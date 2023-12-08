В вильнюсском Водохранилище Лепкальнё — рождественский городок

Для посетителей, как больших, так и маленьких, будет организована праздничная программа и мастер-классы.

8 декабря в 20:30 в честь открытия концерт коллектива VU Jazz Voices.

Внутри водохранилища можно будет пообщаться с Дедом Морозом, а на улице будет сверкать тропинка огненных инсталляций и ярмарка.