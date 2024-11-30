2024.11.30 11:35

В вильнюсском торговом центре состоится бесплатный концерт Biplan

 
ru.DELFI.lt
Delfi premjera. Biplan
Delfi premjera. Biplan
ФОТО: Kiril Čachovskij | Delfi

Торговый центр Panorama объявляет „Черные дни“. Посетителей ждут не только большие скидки, но и бесплатный концерт группы Biplan, пишет портал madeinvilnius.lt.

Бесплатный концерт состоится 30 ноября. Группа Biplan выступит с 17.30 ч., до нее на сцене появятся Laura and the band и Roots Live ir Augustė. Концерты состоятся на Центральной площади торгового центра.

Кроме того, покупателей ждут другие развлечения и скидки. „Черные дни“ в ТЦ начались с пятницы и будут длиться до воскресенья. Во всех магазинах ждут скидки до 50%.

Похоже, что магазин Rimi идет по следам Maximа и предложит покупателям скидки на промтовары.

Покупателей ждет и колесо счастья. Условие одно – надо сделать покупки на сумму 80 евро, тогда можно участвовать в лотерее и выиграть один из 5000 подарков. Можно выиграть подарки из магазинов, находящихся в ТЦ.

И это не все. Покупатели смогут бесплатно упаковать выбранные подарки. В выходные посетителей ждут угощения в разных кафе, магазинчиках. Кроме того, их угостят 10-килограммовым панеттоне.

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