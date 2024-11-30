В вильнюсском торговом центре состоится бесплатный концерт Biplan

Бесплатный концерт состоится 30 ноября. Группа Biplan выступит с 17.30 ч., до нее на сцене появятся Laura and the band и Roots Live ir Augustė. Концерты состоятся на Центральной площади торгового центра.

Кроме того, покупателей ждут другие развлечения и скидки. „Черные дни“ в ТЦ начались с пятницы и будут длиться до воскресенья. Во всех магазинах ждут скидки до 50%.

Похоже, что магазин Rimi идет по следам Maximа и предложит покупателям скидки на промтовары.

Покупателей ждет и колесо счастья. Условие одно – надо сделать покупки на сумму 80 евро, тогда можно участвовать в лотерее и выиграть один из 5000 подарков. Можно выиграть подарки из магазинов, находящихся в ТЦ.