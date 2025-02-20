2025.02.20 07:02

В вильнюсском ресторане обнаружили нелегальных черепах инвазивного вида

 
ru.DELFI.lt
Raštuotieji vėžliai
Raštuotieji vėžliai
ФОТО: Aplinkos apsaugos departamentas

В начале февраля 2025 года сотрудники Департамента охраны окружающей среды получили сообщение и провели проверку в связи с тем, что в одном заведении общепита держат красноухих черепах. Инспекторы выяснили, что у владельцев ресторана нет разрешения на содержание этих животных, кроме того, их держали в слишком маленьком террариуме. Черепах забрали и передали специалистам Центра опеки над дикими животными.

В одном из залов ресторана инспекторы обнаружили двух красноухих черепах (Trachemys scripta).

Эти черепахи внесены в список инвазивных видов в Литве и ЕС. Без разрешения этих животных нельзя держать и публично демонстрировать.

Для публичной демонстрации этих видов надо:

  • получить разрешение на использование инвазивного вида;

  • предъявить документы о легальном их приобретении.

Черепах держали в слишком маленьком террариуме.

Компании грозит штраф от 280 до 1550 евро и конфискация черепах.

В природе красноухие черепахи распространяют паразитов, сальмонеллез и представляют угрозу для местной фауны, вытесняя занесенный в Красную книгу вид – болотную черепаху. Чаще всего эти черепахи оказываются на воле, когда их отпускают владельцы. Эти черепахи могут зимовать в литовском климате, поэтому их запрещено держать, продавать, публично демонстрировать, выпускать на волю, размножать и т.д.

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