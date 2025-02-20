В вильнюсском ресторане обнаружили нелегальных черепах инвазивного вида

В одном из залов ресторана инспекторы обнаружили двух красноухих черепах (Trachemys scripta).
Эти черепахи внесены в список инвазивных видов в Литве и ЕС. Без разрешения этих животных нельзя держать и публично демонстрировать.
Для публичной демонстрации этих видов надо:
получить разрешение на использование инвазивного вида;
предъявить документы о легальном их приобретении.
Черепах держали в слишком маленьком террариуме.
Компании грозит штраф от 280 до 1550 евро и конфискация черепах.
В природе красноухие черепахи распространяют паразитов, сальмонеллез и представляют угрозу для местной фауны, вытесняя занесенный в Красную книгу вид – болотную черепаху. Чаще всего эти черепахи оказываются на воле, когда их отпускают владельцы. Эти черепахи могут зимовать в литовском климате, поэтому их запрещено держать, продавать, публично демонстрировать, выпускать на волю, размножать и т.д.