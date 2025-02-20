В вильнюсском ресторане обнаружили нелегальных черепах инвазивного вида

В начале февраля 2025 года сотрудники Департамента охраны окружающей среды получили сообщение и провели проверку в связи с тем, что в одном заведении общепита держат красноухих черепах. Инспекторы выяснили, что у владельцев ресторана нет разрешения на содержание этих животных, кроме того, их держали в слишком маленьком террариуме. Черепах забрали и передали специалистам Центра опеки над дикими животными.