В Вильнюсском районе введут карту жителя

Актуальная и привлекательная для современного общества карта или мобильное приложение не только предоставит своим пользователям скидки на широкий спектр услуг, но и позволит им более активно участвовать в жизни района. В ближайшее время начнутся подготовительные работы над концепцией, сообщает портал madeinvilnius.
"Новая система карты жителя предоставит жителям, зарегистрированным в Вильнюсском районе, возможность посещать культурные, спортивные мероприятия, музеи и другие учреждения, учредителем которых является самоуправление Вильнюсского района, а также предоставит скидки на образовательные, спортивные и другие мероприятия ", - отметил Роберт Духневич, мэр Вильнюсского районного самоуправления.
По словам одного из авторов предложения, члена совета Вальдемара Урбана, практика Карты жителя уже внедряется в нескольких муниципалитетах страны и есть надежда, что она будет успешно внедрена и в Вильнюсском районе.
По его словам, цель идеи Карты жителя – побудить живущих в районе чаще пользоваться услугами муниципальных учреждений, первыми опробывать инновации, получать актуальную информацию, а также воспользоваться скидками, предлагаемыми предприятиями и учреждениями.
Для достижения более широкого спектра услуг субъектам предпринимательства, работающим в данной сфере, будет предложено присоединиться к реализации идеи. По мнению разработчиков проекта, присоединиться сможет любой желающий предприниматель, и это станет своего рода вопросом престижа. Магазины цветов или одежды, кафе, развлекательные заведения, салоны красоты, автосервисы – все участвующие представители бизнеса будут отмечены как социально ответственные.
По мнению соавтора предложения, члена совета Руслана Баранова, присоединившийся бизнес станет более заметным и его будет легче найти. Он также надеется, что люди, пользующиеся Картой жителя, еще сильнее почувствуют себя частью Вильнюсского района.
Эту инициативу выдвинули совместно фракции партий Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) и Литовской социал-демократической партии (ЛСДП).
Внедрение такой Карты жителя предусмотрено соглашением о сотрудничестве, которое еще летом подписали мэр Вильнюсского района Роберт Духневич и старейшины вышеупомянутых фракций. Обе политические силы предусматривали это в своих программах.