2024.06.07 10:39

В Вильнюсском районе вдоль границы прохаживался новый "патрульный"

 
ru.DELFI.lt

На Кенской заставе медведь „патрулировал“ вдоль границы с Беларусью на участке 2,5 км и проверял, насколько надежна охрана границы Литвы. Позже медведь вошел в реку Вильняле и по реке уплыл вглубь Литвы.

Медведя видеокамеры зафиксировали ночью. На литовской стороне здесь установлен защитный барьер от нелегальных мигрантов - забор с колючей проволокой. Как и на всей границе с Беларусью, здесь установлены видеокамеры.

Медведь проверил на прочность столб, на котором закреплены видеокамеры с прожекторами - встал на задние лапы и передними стал трясти столб. Выяснилось, что конструкция прочная, поэтому другие столбы медведь уже не проверял.

Затем медведь дошел до места, где граница заканчивается, и воды Вильняле текут в Литву. Здесь медведь прыгнул в воду и в темноте поплыл на территорию Литвы.

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