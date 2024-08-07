В Вильнюсском районе усиливается безопасность: новым сотрудникам полиции – выплаты в размере 10 000 евро

По словам мэра Вильнюсского районного самоуправления Р. Духневича, подписание этого соглашение обусловлено проводившейся ранее, но не оправдавшейся реформой полиции, а также безразличием нынешнего руководства Министерства внутренних дел.

По данным руководителя Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Ренальдаса Жекониса, в настоящее время во всем Вильнюсском уезде не хватает более 400 полицейских.

„Это соглашение является для нас очень значимым инструментом в привлечении молодежи в полицию, в данном случае – в Вильнюсский район“, - сказал Р. Жеконис.