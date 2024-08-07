2024.08.07 09:48

В Вильнюсском районе усиливается безопасность: новым сотрудникам полиции – выплаты в размере 10 000 евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Policija
Policija
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Во вторник мэр Вильнюсского района Роберт Духневич и руководитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Ренальдас Жеконис подписали соглашение о сотрудничестве между этими учреждениями в укреплении безопасности района. В нем новым сотрудникам Вильнюсского районного комиссариата полиции предусматриваются выплаты в размере 10 тыс. евро.

По словам мэра Вильнюсского районного самоуправления Р. Духневича, подписание этого соглашение обусловлено проводившейся ранее, но не оправдавшейся реформой полиции, а также безразличием нынешнего руководства Министерства внутренних дел.

По данным руководителя Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Ренальдаса Жекониса, в настоящее время во всем Вильнюсском уезде не хватает более 400 полицейских.

„Это соглашение является для нас очень значимым инструментом в привлечении молодежи в полицию, в данном случае – в Вильнюсский район“, - сказал Р. Жеконис.

Сотрудники, получившие единовременную выплату в размере 10 тыс. евро, обязуются непрерывно служить в Вильнюсском районе в течение 5 лет. Мера финансирования будет распространяться и на лиц, приступивших к службе с 1 января 2024 года, указывают в самоуправлении Вильнюсского района.

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