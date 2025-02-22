В Вильнюсском районе появится карта жителя

Этой картой смогут пользоваться жители района, декларировавшие там место жительства. Владельцы карты получат разные скидки, предложения на мероприятия, услуги и товары. Обещают, что спектр услуг не будет ограничиваться районом. По данным муниципалитета, это один из способов укрепления позиций местных предпринимателей и поставщиков услуг.
„В приложении жители смогут пользоваться не только разными спецпредложениями, но и следить за новостями, участвовать в опросах, сообщать о проблемах и т.д. Жители смогут быстро и в удобной форме получать необходимую информацию. Как этот проект, так и кампания по выбору названия идеи нужны для вовлечения жителей в процессы самоуправления, предоставления им возможности высказать свои идеи, участвовать в осуществлении инициатив муниципалитета“, – сказала представитель муниципалитета Йоланта Гульбинович.
Карта будет и физической и электронной.
Сейчас муниципалитет приглашает жителей участвовать в выборе названия карты - это должно быть короткое и звучное название или лозунг. Муниципалитет ждет предложения до 28 февраля.
Предложения могут делать все жители района. Название должно быть на литовском языке, оно должно быть коротким и запоминающимся.
„Предложения просмотрят до 10 марта. Окончательное решение примет рабочая группа“, – сказала Гульбинович.
Предложение можно сделать, заполнив анкету.