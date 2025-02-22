В Вильнюсском районе появится карта жителя

Этой картой смогут пользоваться жители района, декларировавшие там место жительства. Владельцы карты получат разные скидки, предложения на мероприятия, услуги и товары. Обещают, что спектр услуг не будет ограничиваться районом. По данным муниципалитета, это один из способов укрепления позиций местных предпринимателей и поставщиков услуг.

„В приложении жители смогут пользоваться не только разными спецпредложениями, но и следить за новостями, участвовать в опросах, сообщать о проблемах и т.д. Жители смогут быстро и в удобной форме получать необходимую информацию. Как этот проект, так и кампания по выбору названия идеи нужны для вовлечения жителей в процессы самоуправления, предоставления им возможности высказать свои идеи, участвовать в осуществлении инициатив муниципалитета“, – сказала представитель муниципалитета Йоланта Гульбинович.