2025.02.22 07:00

В Вильнюсском районе появится карта жителя

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus rajono savivaldybė
Vilniaus rajono savivaldybė
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В Вильнюсском районе появится то, чего нет в Вильнюсе. Район предложит жителям „Карту жителя“, которая даст право на получение разных скидок. До конца месяца жители могут предложить свой бвариант названия такой карты, пишет портал madeinvilnius.lt.

Этой картой смогут пользоваться жители района, декларировавшие там место жительства. Владельцы карты получат разные скидки, предложения на мероприятия, услуги и товары. Обещают, что спектр услуг не будет ограничиваться районом. По данным муниципалитета, это один из способов укрепления позиций местных предпринимателей и поставщиков услуг.

„В приложении жители смогут пользоваться не только разными спецпредложениями, но и следить за новостями, участвовать в опросах, сообщать о проблемах и т.д. Жители смогут быстро и в удобной форме получать необходимую информацию. Как этот проект, так и кампания по выбору названия идеи нужны для вовлечения жителей в процессы самоуправления, предоставления им возможности высказать свои идеи, участвовать в осуществлении инициатив муниципалитета“, – сказала представитель муниципалитета Йоланта Гульбинович.

Карта будет и физической и электронной.

Сейчас муниципалитет приглашает жителей участвовать в выборе названия карты - это должно быть короткое и звучное название или лозунг. Муниципалитет ждет предложения до 28 февраля.

Предложения могут делать все жители района. Название должно быть на литовском языке, оно должно быть коротким и запоминающимся.

„Предложения просмотрят до 10 марта. Окончательное решение примет рабочая группа“, – сказала Гульбинович.

Предложение можно сделать, заполнив анкету.

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