В Вильнюсском районе планируют построить новый дом престарелых

Если совет одобрит проект, в деревне Сенасалис будет построен новый дом социальной опеки на 40 мест, адаптированный к нуждам пожилого населения Вильнюсского района.

Как указывает муниципалитет, новый дом престарелых предоставит им социальную опеку, а также будет предоставлена возможность совершенствовать свое самовыражение и навыки, участие в общественной жизни.

Предварительная стоимость проекта составит 2,95 млн евро. Из них 1,1 млн евро поступят из фондов Европейского союза, 0,77 млн евро – из государственного бюджета и еще 1,08 млн евро будут выделены из муниципального бюджета.