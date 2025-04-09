2025.04.09 10:00

В Вильнюсском районе планируют построить новый дом престарелых

 
elta
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Власти Вильнюсского района планируют создать в деревне Сенасалис дом престарелых. Правда, проект нового дома престарелых еще будет обсуждаться в комитете, а окончательное решение будет принято советом.

Если совет одобрит проект, в деревне Сенасалис будет построен новый дом социальной опеки на 40 мест, адаптированный к нуждам пожилого населения Вильнюсского района.

Как указывает муниципалитет, новый дом престарелых предоставит им социальную опеку, а также будет предоставлена возможность совершенствовать свое самовыражение и навыки, участие в общественной жизни.

Предварительная стоимость проекта составит 2,95 млн евро. Из них 1,1 млн евро поступят из фондов Европейского союза, 0,77 млн евро – из государственного бюджета и еще 1,08 млн евро будут выделены из муниципального бюджета.

В настоящее время в Вильнюсском районе услуги по долгосрочному и краткосрочному уходу за пожилыми людьми предоставляют дома социальной опеки в Куосине и Пабярже.

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