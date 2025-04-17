В Вильнюсском районе объявлено об окончании отопительного сезона

По его словам, окончание отопительного сезона объявляется на основании фактической температуры наружного воздуха, когда средняя температура наружного воздуха в течение трех суток подряд превышает 10 градусов.

В этом году отопительный сезон заканчивается раньше, чем в прошлом году, из-за более теплой погоды. В 2024 году отопление жителям Вильнюсского района отключили 29 апреля.

Другие муниципалитеты также объявили об окончании отопительного сезона на этой неделе.

Во вторник отопление было отключено в многоквартирных домах Каунаса, за исключением дошкольных, общеобразовательных и медицинских учреждений, а в среду – в Вильнюсе, Клайпеде и Паневежисе.