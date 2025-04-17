2025.04.17 12:05

В Вильнюсском районе объявлено об окончании отопительного сезона

 
Elta
ru.DELFI.lt
Šildymo sezonas
Šildymo sezonas
ФОТО: DELFI / Dainius Labutis

Вильнюсское районное самоуправление в четверг объявляет об окончании отопительного сезона.

По его словам, окончание отопительного сезона объявляется на основании фактической температуры наружного воздуха, когда средняя температура наружного воздуха в течение трех суток подряд превышает 10 градусов.

В этом году отопительный сезон заканчивается раньше, чем в прошлом году, из-за более теплой погоды. В 2024 году отопление жителям Вильнюсского района отключили 29 апреля.

Другие муниципалитеты также объявили об окончании отопительного сезона на этой неделе.

Во вторник отопление было отключено в многоквартирных домах Каунаса, за исключением дошкольных, общеобразовательных и медицинских учреждений, а в среду – в Вильнюсе, Клайпеде и Паневежисе.

На данный момент Шяуляйское самоуправление еще не приняло решения о прекращении отопления домов жителей и общественных учреждений.

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