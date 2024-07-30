2024.07.30 13:15

В Вильнюсском районе объявлена чрезвычайная ситуация: за сутки положение в некоторых местах ухудшилось

 
Даля Пликуне
ru.DELFI.lt
Audra Vilniuje
Audra Vilniuje
ФОТО: iš asmeninio archyvo

После вызванного бурей стихийного бедствия в Вильнюсском районе объявлена чрезвычайная ситуация.

„С учетом всех обстоятельств и по предложению Центра чрезвычайных ситуаций я только что подписал документ, объявив чрезвычайную ситуацию на всей территории Вильнюсского района.

Спустя сутки после вызванного бурей стихийного бедствия ситуация в Вильнюсском районе не улучшилось, местами – даже ухудшилось. Тысячи людей остаются без электричества, ограничены поставки воды. С перебоями работает канализационная система“, – писал мэр Вильнюсского района Роберт Духневич.

По словам мэра, коммунальные службы обеспечат жителей питьевой водой в тех районах, где осложнены поставки воды и работа канализационной системы, подключив к сети генераторы.

„Социальные работники связываются с людьми, которые больше всего нуждаются в помощи, интересуются, какая помощь им требуется, если потребуется, мы обеспечим поставки еды и воды. Продолжается расчистка дорог от поваленных деревьев и поломанных сучьев“, – писал мэр.

Прогноз погоды

Во вторник в восточных районах местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Воздух прогреется до 20–25 градусов тепла.

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