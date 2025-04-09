2025.04.09 15:22

В Вильнюсском районе будут бесплатно чипировать животных: можно приводить собак, кошек и хорьков

 
ru.DELFI.lt
Gyvūnų ženklinimas
Gyvūnų ženklinimas
ФОТО: DELFI / Rafael Achmedov

Муниципалитет Вильнюсского района продолжает укреплять направление благосостояния животных и в ближайшие выходные организует в Авиженяй бесплатное чипирование животных. Акция пройдет 12 апреля 2025 г. с 12 до 17 ч. во дворе староства Авиженяй (ул. Судервес, 9А, Авиженяй). Бесплатно будут чипировать собак, кошек и хорьков.

„Каждое животное - часть нашего общества. Чем больше мы будем заботиться о животных, тем лучше будет и им и нам. Благосостояние животных начинается с маленьких, но очень важных действий, например, с чипирования, которое поможет найти животное, если оно сбежит. Я верь, что вместе мы можем гарантировать безопасность нашего района и для людей, и для животных“, – сказала вице-мэр Данута Нарбут.

Важно заранее регистрироваться по номеру +370 667 10320. Владелец должен принести удостоверение личности и, если есть, паспорт вакцинаций животного (второй документ необязателен). Услугу предоставят профессиональные ветеринары.

Если человек в силу инвалидности или по иным причинам не может привезти животное в указанное место, через работников староства можно договориться о приезде ветеринара на дом.

В Литве чипирование животных - не только гарант безопасности, но и обязательная процедура. Требование чипировать животных в Литве действует с 1 мая 2021 года.

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