В Вильнюсском районе будут бесплатно чипировать животных: можно приводить собак, кошек и хорьков

„Каждое животное - часть нашего общества. Чем больше мы будем заботиться о животных, тем лучше будет и им и нам. Благосостояние животных начинается с маленьких, но очень важных действий, например, с чипирования, которое поможет найти животное, если оно сбежит. Я верь, что вместе мы можем гарантировать безопасность нашего района и для людей, и для животных“, – сказала вице-мэр Данута Нарбут.
Важно заранее регистрироваться по номеру +370 667 10320. Владелец должен принести удостоверение личности и, если есть, паспорт вакцинаций животного (второй документ необязателен). Услугу предоставят профессиональные ветеринары.
Если человек в силу инвалидности или по иным причинам не может привезти животное в указанное место, через работников староства можно договориться о приезде ветеринара на дом.
В Литве чипирование животных - не только гарант безопасности, но и обязательная процедура. Требование чипировать животных в Литве действует с 1 мая 2021 года.