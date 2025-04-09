В Вильнюсском районе будут бесплатно чипировать животных: можно приводить собак, кошек и хорьков

„Каждое животное - часть нашего общества. Чем больше мы будем заботиться о животных, тем лучше будет и им и нам. Благосостояние животных начинается с маленьких, но очень важных действий, например, с чипирования, которое поможет найти животное, если оно сбежит. Я верь, что вместе мы можем гарантировать безопасность нашего района и для людей, и для животных“, – сказала вице-мэр Данута Нарбут.