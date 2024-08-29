В вильнюсском общественном транспорте начинает действовать система безналичного расчета

С помощью банковской карты пассажир может купить билет за 0,90 евро, который действует 60 минут. Билет активируется автоматически, чтобы проверить, сколько минут осталось, надо приложить к терминалу банковскую карту или телефон, с помощью которого заплатили за проезд.
„Мы быстро идем в сторону модернизации вильнюсского транспорта, делаем его удобнее для жителей. По улицам уже курсируют новые троллейбусы, а сегодня представляем систему безналичного расчета – это новая возможность ездить проще. Это решение не только сократит время покупки билета, но и приведет к развитию новых технологий в повседневности“, – сказал мэр города Валдас Бенкунскас.
„Новый способ особенно удобен для туристов, гостей города и наших горожан. Мы не раз получали запрос, когда появится такая возможность – не придется общаться с водителем и интересоваться системой покупки билета. Просто зашел, приложил карту и едешь“, – сказала Лорета Левулите-Сташкявичене, представитель компании JUDU. „Вильнюс, вместе с крупнейшими городами мира – Нью-Йорком, Сиднеем, Токио, Лондоном, Парижем, Берлином, Амстердамом, Прагой – внедряет современные технологии в общественном транспорте. Мы надеемся, что горожане положительно оценят это новшество“.
Все, что надо сделать пассажиру – один раз прикоснуться банковской картой к терминалу. На экране появится информация об успешном завершении операции, также будет слышен звуковой сигнал. За один раз одной картой можно купить лишь один билет. Если время действия билета истекло, можно приложить карту и снова купить билет – он будет действовать 60 минут. С таким билетом можно продолжать поездку и в другом транспортном средстве. Если приложить карту к терминалу, вы увидите, сколько еще действует билет.
Билеты можно купить банковскими картами: Mastercard, Maestro, Visa, VisaElectron.
Не рекомендуется прикладывать кошелек к компостеру, поскольку если в нем есть несколько карт, могут быть активированы билеты с помощью всех карт, находящихся в кошельке.
Можно будет также купить билеты с помощью Google Pay или Apple Pay. В таком случае приложите к терминалу смартфон или часы.
До конца сентября контролеры могут спрашивать у пассажира 4 последних цифры номера банковской карты. Такая практика безналичного расчета используется в Бирмингеме (Англия). Так контролеры проверят, точно ли пассажир заплатил за проезд. эти же цифры есть в приложениях Google Pay или Apple Pay.
Позже пассажирам достаточно будет приложить свою карту к терминалу контролера, и он будет видеть, оплачен ли проезд.
„Мы рады сегодня представить пассажирам не только удобный и прогрессивный, но и устойчивый способ оплаты проезда. Как и многие, мы естественным способом переходим к безналичной оплате услуги, становимся современнее, замечаем уменьшение объема использования наличных средств и ни коим образом не хотим лишить поездок пенсионером. Остается возможность пополнения счета с помощью приложений m.Ticket и Trafi, а также путем пополнения карт JUDU/Vilniečio kortelė. Напомним, что JUDU/Vilniečio kortelė можно пополнить в кассах Narvesen, Maxima и Rimi, а также в системе самообслуживания JUDU и в центрах обслуживания клиентов“, – сказала представитель JUDU.
С 1 сентября 2024 года водители не будут продавать бумажные билеты. Если у людей сохранились билеты, их можно будет использовать в течение 3 лет – до 1 сентября 2027 года.