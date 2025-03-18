В Вильнюсском лютеранском храме состоится праздник, посвященный музыке Баха

Бах родился 21 марта 1685 г. в в Тюрингии в семье музыканта Иоганна Амброзиуса Баха и Марии Элизабет Леммерхирт. Семья Бахов известна своими музыкантами с начала XVI века. Бах считается одним из величайших композиторов мира, автор более 1000 произведений. В его творчестве представлены все значимые жанры его времени, кроме оперы.
На концерте будут звучать прелюдии и фуги для органов, хоралы из лейпцигского цикла и части сборника сочинений для органа (Clavier-Übung III), части кантат и цикла „Гольдберг-вариации“. По случаю 350-летнего юбилея Филиппа Руига немецко-литовского лютеранского священника Малой Литвы, который был ранним специалистом по литовскому языку и перевел тексты хоралов Баха на литовский язык, ансамблем Adoremus будут исполнены эти хоралы. Наиболее известен как философ и филолог.
Концерт является частью проекта „Король инструментов приглашает“. Этот проект посвящен знакомству с органом и будет длиться до ноября этого года, последний концерт цикла будет дан по случаю дня Св. Цецилии.