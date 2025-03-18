В Вильнюсском лютеранском храме состоится праздник, посвященный музыке Баха

В этом году мир празднует 340-ую годовщину со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха - композитора, органиста, капельмейстера, музыкального педагога. По этому случаю Национальная ассоциация органистов и Вильнюсский лютеранский приход приглашают на традиционный концерт органной и хоровой музыки „С днем рождения, Иоганн Себастьян!“. Концерт состоится 21 марта, в 18 ч. в Вильнюсском лютеранском храме. В нем примут участие ансамбль лютеранского храма Adoremus, лауреаты международного конкурса органистов им. М.-К.Чюрлёниса Юргита Казакявичюте и Балис Вайткус, а также молодые органисты: Тадас Герульскис и студенты Литовской академии музыки и театра Анна Красуцките и Далюс Кавалевскис.