2025.03.18 07:29

В Вильнюсском лютеранском храме состоится праздник, посвященный музыке Баха

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčia // www.welovelithuania.com nuotr.
Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčia // www.welovelithuania.com nuotr.

В этом году мир празднует 340-ую годовщину со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха - композитора, органиста, капельмейстера, музыкального педагога. По этому случаю Национальная ассоциация органистов и Вильнюсский лютеранский приход приглашают на традиционный концерт органной и хоровой музыки „С днем рождения, Иоганн Себастьян!“. Концерт состоится 21 марта, в 18 ч. в Вильнюсском лютеранском храме. В нем примут участие ансамбль лютеранского храма Adoremus, лауреаты международного конкурса органистов им. М.-К.Чюрлёниса Юргита Казакявичюте и Балис Вайткус, а также молодые органисты: Тадас Герульскис и студенты Литовской академии музыки и театра Анна Красуцките и Далюс Кавалевскис.

Бах родился 21 марта 1685 г. в в Тюрингии в семье музыканта Иоганна Амброзиуса Баха и Марии Элизабет Леммерхирт. Семья Бахов известна своими музыкантами с начала XVI века. Бах считается одним из величайших композиторов мира, автор более 1000 произведений. В его творчестве представлены все значимые жанры его времени, кроме оперы.

На концерте будут звучать прелюдии и фуги для органов, хоралы из лейпцигского цикла и части сборника сочинений для органа (Clavier-Übung III), части кантат и цикла „Гольдберг-вариации“. По случаю 350-летнего юбилея Филиппа Руига немецко-литовского лютеранского священника Малой Литвы, который был ранним специалистом по литовскому языку и перевел тексты хоралов Баха на литовский язык, ансамблем Adoremus будут исполнены эти хоралы. Наиболее известен как философ и филолог.

Концерт является частью проекта „Король инструментов приглашает“. Этот проект посвящен знакомству с органом и будет длиться до ноября этого года, последний концерт цикла будет дан по случаю дня Св. Цецилии.

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