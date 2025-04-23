В Вильнюсском кафедральном соборе пройдут мессы по усопшему Папе Франциску

Св. Мессу возглавит апостольский нунций, архиепископ д-р Георгас Генсвайнас, в сослужении литовских епископов.
Похороны Папы состоятся в Риме в субботу, сообщил Ватикан во вторник.
В понедельник утром, во второй день Пасхи Папа Римский Франциск скончался в возрасте 88 лет. Католическая церковь лишилась своего лидера всего через сутки после того, как он появился на площади Святого Петра в Ватикане и обратился к верующим всего мира.
В этом году Папа Франциск перенес тяжелую и продолжительную болезнь — пневмонию. Его выписали из больницы 23 марта после 38 дней лечения.
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