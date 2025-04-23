2025.04.23 10:30

В Вильнюсском кафедральном соборе пройдут мессы по усопшему Папе Франциску

 
Elta
ru.DELFI.lt
Popiežius Pranciškus
Popiežius Pranciškus
ФОТО: JUNI KRISWANTO | AFP / Scanpix

В пятницу в Вильнюсском кафедральном соборе состоятся мессы по усопшему Папе Франциску, сообщила Вильнюсская архиепископия.

Св. Мессу возглавит апостольский нунций, архиепископ д-р Георгас Генсвайнас, в сослужении литовских епископов.

Похороны Папы состоятся в Риме в субботу, сообщил Ватикан во вторник.

В понедельник утром, во второй день Пасхи Папа Римский Франциск скончался в возрасте 88 лет. Католическая церковь лишилась своего лидера всего через сутки после того, как он появился на площади Святого Петра в Ватикане и обратился к верующим всего мира.

В этом году Папа Франциск перенес тяжелую и продолжительную болезнь — пневмонию. Его выписали из больницы 23 марта после 38 дней лечения.

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