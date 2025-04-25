В Вильнюсском кафедральном соборе пройдет заупокойная месса за Папу Франциска

Св. Мессу возглавит апостольский нунций, архиепископ д-р Георг Генсвайн, в сослужении литовских епископов.
Похороны Папы состоятся в Риме в субботу, во вторник сообщил Ватикан.
В понедельник утром, во второй день Пасхи, Папа Римский Франциск скончался в возрасте 88 лет. Католическая церковь лишилась своего лидера всего через день после того, как он появился на площади Святого Петра в Ватикане и обратился к верующим всего мира.
В этом году Папа Франциск перенес тяжелую и продолжительную болезнь – пневмонию. Его выписали из больницы 23 марта после 38 дней лечения.
Сообщается, что понтифик скончался от инсульта и сердечной недостаточности.