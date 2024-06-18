В вильнюсском кафе – конфликт из-за купонов beta.lt: пришлось вмешаться полиции

„Мы сказали, что на купоне указан поставщик услуги – Amber Food, однако администрация не обращала на это внимания“, – сказал Адомас, заметив, что им угрожали штрафом.

Однако работники кафе отказались взять купон и показали на висящее за стеклом объявление - в нем сказано, что купоны не принимаются. Позже администрация Katpėdėlė вызвала полицию.

„Мы сидели на террасе, нам ничего не сказали о том, что мы не сможем расплатиться купонами. Заказали еду за 40,30 евро. Когда мы попросили счет, сказали, что заплатим купоном на 40 евро“, – рассказал Адомас.

Адомас (точное имя редакции известно) в письме Delfi писал, что в минувшую пятницу решил поужинать в кафе Katpėdėlė в вильнюсском торговом центре Mada. Кафе принадлежит компании Amber Food, как и кафе и рестораны Manami, Sugamour, Charlie pizza, La Crepe и др.

По его словам, к приезду полиции конфликт был исчерпан, полицейские общались с работниками и клиентами кафе, администрации кафе предложили решать вопрос законности расчета с помощью купонов в гражданском порядке.

„Работники кафе информировали, что клиенты хотят заплатить за услуги купоном обанкротившейся компании Beta Media. Ещеодно такое же сообщение поступило в 20.31 ч. того же дня – звонил клиент, который сказал, что его не выпускают из кафе, требуют заплатить за еду и напитки“, – сказал представитель Главного комиссариата Вильнюсского округа Томас Браженас.

„Мы отказались платить деньгами, полиция также не видела оснований для составления протокола, несмотря на то, что администратор ресторана заявила, что мы отказываемся заплатить за услуги“, – продолжил он.

Читателл указал, что заплатил за услугу купонами, однако гендиректор Amber Food Гедиминас Балнис сказал Delfi, что купоны не приняли, компания написала заявление, в котором указала, что клиент не заплатил за услугу.

Он заметил, что у всех входов в рестораны компании есть объявления о том, что купоны платформ Beta Media beta.lt и grupinis.lt не принимают.

„Купоном можно воспользоваться только один раз, повторно его не принимают. Сейчас все системы отключены, поэтому купон - просто лист бумаги, его можно распечатать в ста экземплярах и использовать, система не работает, невозможно отметить, что он использован, поэтому есть возможности для злоупотребления“, – сказал Балнис.