В вильнюсском кафе – конфликт из-за купонов beta.lt: пришлось вмешаться полиции

Адомас (точное имя редакции известно) в письме Delfi писал, что в минувшую пятницу решил поужинать в кафе Katpėdėlė в вильнюсском торговом центре Mada. Кафе принадлежит компании Amber Food, как и кафе и рестораны Manami, Sugamour, Charlie pizza, La Crepe и др.
„Мы сидели на террасе, нам ничего не сказали о том, что мы не сможем расплатиться купонами. Заказали еду за 40,30 евро. Когда мы попросили счет, сказали, что заплатим купоном на 40 евро“, – рассказал Адомас.
Однако работники кафе отказались взять купон и показали на висящее за стеклом объявление - в нем сказано, что купоны не принимаются. Позже администрация Katpėdėlė вызвала полицию.
„Мы сказали, что на купоне указан поставщик услуги – Amber Food, однако администрация не обращала на это внимания“, – сказал Адомас, заметив, что им угрожали штрафом.
„Мы отказались платить деньгами, полиция также не видела оснований для составления протокола, несмотря на то, что администратор ресторана заявила, что мы отказываемся заплатить за услуги“, – продолжил он.
Полиция Вильнюсского округа подтвердила Delfi, что такое сообщение поступило 14 июня, после 20 ч.
„Работники кафе информировали, что клиенты хотят заплатить за услуги купоном обанкротившейся компании Beta Media. Ещеодно такое же сообщение поступило в 20.31 ч. того же дня – звонил клиент, который сказал, что его не выпускают из кафе, требуют заплатить за еду и напитки“, – сказал представитель Главного комиссариата Вильнюсского округа Томас Браженас.
По его словам, к приезду полиции конфликт был исчерпан, полицейские общались с работниками и клиентами кафе, администрации кафе предложили решать вопрос законности расчета с помощью купонов в гражданском порядке.
Читателл указал, что заплатил за услугу купонами, однако гендиректор Amber Food Гедиминас Балнис сказал Delfi, что купоны не приняли, компания написала заявление, в котором указала, что клиент не заплатил за услугу.
Он заметил, что у всех входов в рестораны компании есть объявления о том, что купоны платформ Beta Media beta.lt и grupinis.lt не принимают.
„Купоном можно воспользоваться только один раз, повторно его не принимают. Сейчас все системы отключены, поэтому купон - просто лист бумаги, его можно распечатать в ста экземплярах и использовать, система не работает, невозможно отметить, что он использован, поэтому есть возможности для злоупотребления“, – сказал Балнис.
Beta Media рассчитывалась с заказчиками после того, как покупатели купонов их использовали.
Во вторник в социальной сети Facebook в группе „Пострадавшие от beta.lt“ (Nukentėję nuo beta.lt) появилась информация, что Beta Media восстановила систему, поэтому появилась возможность проверить аутентичность купонов.
„Информируем, что мы восстановили систему самообслуживания, которая временно была недоступна для партнеров из-за внешних помех. Мы соблюдаем обязательства и информируем партнеров о сроке действия купонов и их использовании. Сейчас система работает, в ней можно проверить купоны и отметить факт их использования“, – сказано в письме Beta Media.
Во вторник утром Балнис еще сказал Delfi, что с этим письмом не ознакомлен, но заметил, что „это ничего не меняет“, поскольку beta.lt не оплатила принятые купоны.
Beta Media информировала о банкротстве 7 июня, а покупатели купонов на платформах beta.lt и grupinis.lt завалили жалобами Государственную службу по защите прав потребителей.
В середине прошлой недели поступило 200 жалоб. В группе на Facebook собралось 1700 пострадавших. Платформы компании не работают.
Вильнюсская окружная прокуратура 13 июня сообщила о том, что расследует факт возможного мошенничества Beta Media.
Сама компания уверяет, что банкротство не преднамеренное.
С помощью купонов, которые продавала компания можно было оплатить разные развлечения, услуги гостиниц, ресторанов. Немалая часть компаний объявила, что не будет принимать купоны, проданные Beta Media, но были и те, кто указал, что возьмет убытки на себя и предоставит услугу (в их числе - санатории Eglės sanatorija).
Beta Media принадлежит и турагентство Beta Travel, которое продавало пакеты известных операторов, оно изменило название на Mongo и сначала информировало, что будет работать, но потом объявило об остановке деятельности, указало, что не хочет брать новые обязательства, пока не уверено в том, что выполнит имеющиеся.
Novaturas информировал о расторжении договора с компанией и о перенятии ее клиентов. Такое же решение приняла и компания Coral Travel.