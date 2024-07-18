В вильнюсском Дворце спорта появится мемориал в память о евреях

Рабочая группа предложила на месте Старого еврейского кладбища и в нынешнем Дворце спорта основать мемориал, посвященный кладбищу и истории похороненных на нем евреев.

„В здании должны отдать память событиям, которые открыли путь к независимости Литвы, позволившей прекратить осквернение еврейского кладбища“, – сказано в документе.

Одно из таких событий – учредительный съезд Саюдиса в октября 1988 г., события 13 января 1991 г.

Рабочая группа предлагает не менее 75% мемориала посвятить еврейскому кладбищу, похороненным на нем людям и истории евреев в Вильнюсе.

Не больше 25% – политике осквернения кладбища в советское время, истории здания, его роли в движении за независимость Литвы.