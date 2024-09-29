В Вильнюсском аэропорту "приземлился" баллон-зонд с контрабандными сигаретами

Инцидент работе аэропорта не помешал, сообщил пресс-секретарь Литовских аэропортов Тадас Василяускас.
Об инциденте в фесйбуке рассказал депутат Дайнюс Гайжаускас.
В 23.45 ч. специалисты аэропорта информировали, что на территории аэропорта обнаружен упавший небольшой баллон-зонд с грузом.
О находке информировали охрану аэропорта, полицию и сотрудников антитеррористической группы „Арас“.
Упавший объект убрали с территории, его увезли для дальнейшего исследования.
По предварительным данным, груз состоял из контрабандных сигарет.
„В коробке были контрабандные сигареты, сотрудники „Араса“ проверили груз, взрывчатки в нем не были“, – сказал представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.
Баллоны-зонды обычно используют контрабандисты.