В Вильнюсском аэропорту появилась новая стоянка для коротких остановок

Перемены ввели в ответ на замечания пассажиров и водителей в связи с действовавшим прежде порядком, перемены провели вместе с оператором площадки UNIPARK.
Напомним, что осенью этого года планируется завершить реконструкцию всей системы движения в аэропорту, появится больше мест в зоне Kiss & fly, для кратковременной стоянки. Эта зона будет находиться под навесом для защиты пассажиров от дождя и снега. Все стоянки будут объединены в одно целое – это решение в два раза увеличит пропускную способность.
Сейчас ненадолго оставить машину можно только на стоянке P2 напротив строящегося терминала.
Поскольку реконструкцию проводят поэтапно, Литовский аэропорт призывает пассажиров заранее интересоваться действующим порядком.