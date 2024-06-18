В Вильнюсском аэропорту появилась новая стоянка для коротких остановок

Литовские аэропорты сообщают, что с этой недели до сентября бесплатно въезжать на стоянку для коротких остановок P2 в Вильнюсском аэропорту можно по одному разу (на 15 минут) каждых три часа. Это актуально не только для тех, кто провожает пассажиров или встречает их, но и для водителей, предоставляющих услуги подвоза, а также для компаний, которые бесплатно возят пассажиров.