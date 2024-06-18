2024.06.18 11:37

В Вильнюсском аэропорту появилась новая стоянка для коротких остановок

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus oro uosto automobilių stovėjimo aikštelė
Vilniaus oro uosto automobilių stovėjimo aikštelė
ФОТО: Greta SkaraitieneGreta Skaraitienė | Įmonės nuotr.

Литовские аэропорты сообщают, что с этой недели до сентября бесплатно въезжать на стоянку для коротких остановок P2 в Вильнюсском аэропорту можно по одному разу (на 15 минут) каждых три часа. Это актуально не только для тех, кто провожает пассажиров или встречает их, но и для водителей, предоставляющих услуги подвоза, а также для компаний, которые бесплатно возят пассажиров.

Перемены ввели в ответ на замечания пассажиров и водителей в связи с действовавшим прежде порядком, перемены провели вместе с оператором площадки UNIPARK.

Напомним, что осенью этого года планируется завершить реконструкцию всей системы движения в аэропорту, появится больше мест в зоне Kiss & fly, для кратковременной стоянки. Эта зона будет находиться под навесом для защиты пассажиров от дождя и снега. Все стоянки будут объединены в одно целое – это решение в два раза увеличит пропускную способность.

Сейчас ненадолго оставить машину можно только на стоянке P2 напротив строящегося терминала.

Поскольку реконструкцию проводят поэтапно, Литовский аэропорт призывает пассажиров заранее интересоваться действующим порядком.

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