В Вильнюсском аэропорту – неожиданные „приключения“ так и не улетевшей в Египет женщины

В отношении Агне Н. было заведено уголовное дело за оказание сопротивление пограничнику.
Однако женщине удалось избежать судимости – Вильнюсский окружной суд, рассмотрев жалобу ее адвоката Томаса Янушкявичюса, решил упразднить обвинительный приговор, которым ей был назначен штраф в размере 3750 евро.
Суд первой инстанции - Вильнюсский участковый - констатировал, что Анге Н. „ногтями поцарапала пограничнику левую ладонь и безымянный палец правой руки“.
Судмедэксперты констатировали, что нанесено незначительное телесное повреждение, а прокуроры решили, что действия женщины можно квалифицировать как оказание сопротивления государственному служащему.
Агне Н. не согласилась с обвинениями и отметила, что суд первой инстанции неверно истолковал доказательства, и в основе вердикта лежат предпосылки.
Она не скрывала, что пыталась избежать задержания в аэропорту, не хотела, чтобы на нее надели наручники, а во время задержания „не планировала применять насилие в отношении пограничника, не била его, не царапала, не предпринимала никаких опасных действий, которые могут расцениваться как насилие“.
„Я только прятала руки, чтобы на них не надели наручники, – сказала женщина, признав, что нецензурно выражалась и так могла оскорбить пограничника, о чем очень сожалеет. – Это урок мне, однако я не думаю, что то, что я сделала - преступление“.
История началась, когда Агне Н. с несовершеннолетней дочерью приехала в Вильнюсский аэропорт, она должна была лететь на отдых в Египет. На пограничном КПП выяснилось, что паспорт ее дочери не действует.
Агне Н., которая приехала из Йонавы, очень расстроилась.
Дежурный КПП рассказал, что в тот день к нему привели женщину и девочку, паспорт которой уже был недействительным.
„Когда я проверял документы, женщина бросилась бежать в сторону багажного отделения, я бросился за ней, призывал остановиться и вернуться назад, – рассказал пограничник. – Женщина не отреагировала, стала нецензурно выражаться. Я попросил ее остановиться, но она не слушала, бросила телефон, пыталась бежать. Я предупредил, что надену на нее наручники, однако женщина пыталась меня оттолкнуть и бежала в сторону багажного отделения… Я информировал, что за невыполнение требований ей грозит ответственность, однако она не реагировала – во время задержания оказывала сопротивление, не давала руку, произошла стычка. Через несколько минут удалось уложить ее на пол и, применив силу, надеть наручники“.
Пограничник сказал, что во время задержания, Агне Н. поцарапала ему руки.
Агне Н. сказала, что когда она шла по коридору аэропорта, ее кто-то нагнал, схватил, стал тянуть.
„Я просила отпустить меня и успокоиться, но он тянул меня за руку, говорил, что я должна идти с ним, – сказала женщина. – Потом он схватил меня за правую руку, надел наручники положил на пол, заломал руку. До этого момента я не оказывала сопротивления, но когда я оказалась на полу, не дала надеть наручники на вторую руку, я говорила, что мне больно, просила отпустить“.
Женщина уверяет, что намеренно не дралась, ногтями никого поцарапать не могла, потому что они у нее короткие.
Она уверяет, что не пыталась бежать, а просто шла.
Агне Н. была нетрезвой - 0,72 промилле. Ее дочь была передана специалистам службы по правам ребенка.
Несмотря на то, что женщина вела себя агрессивно, нецензурно выражалась, не удалось доказать, что она поцарапала пограничника. Судью Вильнюсского окружного суда указали, что в деле нет неоспоримых доказательств, что царапины появились по вине женщины.
Видео следователи не смогли просмотреть, поскольку они были неправильного формата и были повреждены. Видео с личной видеокамеры пострадавшего пограничника не было предоставлено следователям.
Судьи указали, что наличие царапин пограничник заметил, только когда начал составлять протокол. Никаких доказательств нанесения травм в деле нет.
Оправдавшие Агне Н. судьи акцентировали, что во время инцидента пограничник мог случайно сам нанести себе царапины, к пример, теми же наручниками.
Суд отметил, что нарушения со стороны Агне Н. могут рассматриваться в рамках Административных правонарушений. Поскольку женщину суд оправдал, освоборил ее от уголовной ответственности, государство заплатит за расходы на адвоката 1000 евро.