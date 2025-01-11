В Вильнюсском аэропорту – неожиданные „приключения“ так и не улетевшей в Египет женщины

„Когда я проверял документы, женщина бросилась бежать в сторону багажного отделения, я бросился за ней, призывал остановиться и вернуться назад, – рассказал пограничник. – Женщина не отреагировала, стала нецензурно выражаться. Я попросил ее остановиться, но она не слушала, бросила телефон, пыталась бежать. Я предупредил, что надену на нее наручники, однако женщина пыталась меня оттолкнуть и бежала в сторону багажного отделения… Я информировал, что за невыполнение требований ей грозит ответственность, однако она не реагировала – во время задержания оказывала сопротивление, не давала руку, произошла стычка. Через несколько минут удалось уложить ее на пол и, применив силу, надеть наручники“.