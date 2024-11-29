В Вильнюсском аэропорту не стал садиться самолет ATR-72 из Хельсинки: вернулся назад

Самолет вылетел из аэропорта Вантаа в 16:15 ч. Он должен был сесть в Вильнюсе в 17:50 ч.

По данным FlightRadar24, примерно около Неменчине самолет развернулся и улетел назад в Финляндию. Пресс-секретарь Вильнюсского аэропорта Тадас Васиялускас сказал Delfi, что экипаж решил вернуться назад по техническим причинам, связанным с самим самолетом.

Согласно данным airfleets.net, самолету ATR72-500 больше 17 лет. Первый полет был зарегистрирован 13 июля 2007 года.

В самолете установлены два турбовинтовых двигателя Pratt & Whitney Canada PWC PW127F.