2024.11.29 12:16

В Вильнюсском аэропорту не стал садиться самолет ATR-72 из Хельсинки: вернулся назад

 
Шарунас Мяшкис
ru.DELFI.lt
Lėktuvas ATR72
Lėktuvas ATR72
ФОТО: Limare | Shutterstock

В четверг самолет компании Finnair (Nordic Regional Airlines) ATR72-500, летевший из Хельсинки в Вильнюс, не стал садиться в Вильнюсе. Он долетел до города, развернулся и вернулся назад в Хельсинки.

Самолет вылетел из аэропорта Вантаа в 16:15 ч. Он должен был сесть в Вильнюсе в 17:50 ч.

По данным FlightRadar24, примерно около Неменчине самолет развернулся и улетел назад в Финляндию. Пресс-секретарь Вильнюсского аэропорта Тадас Васиялускас сказал Delfi, что экипаж решил вернуться назад по техническим причинам, связанным с самим самолетом.

Lėktuvas ATR72 Vilniaus oro uoste nenusileido ir grįžo į Helsinkį

Согласно данным airfleets.net, самолету ATR72-500 больше 17 лет. Первый полет был зарегистрирован 13 июля 2007 года.

В самолете установлены два турбовинтовых двигателя Pratt & Whitney Canada PWC PW127F.

Lėktuvas ATR72
Lėktuvas ATR72

Напомним, что 25 ноября рано утром в Вильнюсе, в районе Лепкальнис, рядом с Вильнюсским аэропортом упал и разбился грузовой самолет компании Swift Air Boeing 737-400, который перевозил посылки компании DHL. Во время крушения погиб пилот, пострадали еще трое членов экипажа, один находится в критическом состоянии.

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