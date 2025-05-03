2025.05.03 14:51

В Вильнюсском аэропорту на „Евровидение“ проводили группу Katarsis

 
ELTA
ru.DELFI.lt
"Katarsio" išlydėjimas į Euroviziją
"Katarsio" išlydėjimas į Euroviziją
ФОТО: Ervin Rauluševičius | Elta

В субботу утром из Вильнюсского аэропорта на песенный конкурс „Евровидение“ проводили литовскую группу Katarsis.

„Мы счастливы, что прошли отбор. Мы спокойны“, – сказали журналистам члены группы.

Katarsis с песней Tavo akys („Твои глаза“) выступит во втором полуфинале 15 мая.

Финал „Евровидения“ пройдет 17 мая.

В прошлом году в шведском Мальмё на „Евровидении“ Литву представлял Сильвест Белт с песней Luktelk и занял 14 место. Победил в конкурсе представитель Швейцарии Nemo.

Песенный конкурс „Евровидение“ проходит ежегодно с 1956 года.

Литва с перерывами участвует в конкурсе с 1994 года. Первым на конкурс ездил Овидиюс Вишняускас с песней Lopšinė mylimai. Он получил 0 баллов и занял последнее место.

Самым большим успехом увенчалась группа LT United в 2006 году, она с песней We are the Winners заняла 6 место.

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