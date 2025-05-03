В Вильнюсском аэропорту на „Евровидение“ проводили группу Katarsis

„Мы счастливы, что прошли отбор. Мы спокойны“, – сказали журналистам члены группы.
Katarsis с песней Tavo akys („Твои глаза“) выступит во втором полуфинале 15 мая.
Финал „Евровидения“ пройдет 17 мая.
В прошлом году в шведском Мальмё на „Евровидении“ Литву представлял Сильвест Белт с песней Luktelk и занял 14 место. Победил в конкурсе представитель Швейцарии Nemo.
Песенный конкурс „Евровидение“ проходит ежегодно с 1956 года.
Литва с перерывами участвует в конкурсе с 1994 года. Первым на конкурс ездил Овидиюс Вишняускас с песней Lopšinė mylimai. Он получил 0 баллов и занял последнее место.
Самым большим успехом увенчалась группа LT United в 2006 году, она с песней We are the Winners заняла 6 место.