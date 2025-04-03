В Вильнюсском аэропорту – американские военные самолеты

Командарм Раимундас Вайкшнорас в четверг сказал, что история гибели военных закалила и заставила думать об еще большем сплочении в это неспокойное время.

„Сегодня, отдавая дань памяти, мы выражаем солидарность. Я думаю, что это только закаляет нас на продолжение начатой работы, поскольку геополитическая ситуация сейчас турбулентная, нам надо больше стараться, объединяться и, не обращая внимания на беды, гарантировать, чтобы наша Родина - Литва, была в безопасности“, – сказал он.

„Общие учения с ними, их интеграция с самого начала с нашими частями, в данном случае с Жемайтийской бригадой, способствовала тесным связям. Поэтому их утрата - наша утрата, их боль - наша боль“, – сказал командарм.