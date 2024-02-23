В вильнюсских троллейбусах снова можно будет услышать музыку

 
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ФОТО: ELTA / Dainius Labutis
Творческая организация Art Cue объединяет усилия с ЗАО "Вильнюсский общественный транспорт" и объявляет третье мероприятие социальной помощи "Следующая остановка – СВОБОДА!", цель которой – сбор средств в помощь Украине во время концертов в троллейбусах столицы, пишет портал Made in Vilnius.

24 февраля в двойном троллейбусе 7 маршрута пассажиров ждут концерты.

В программе - электронная музыка литовских и украинских исполнителей (при сотрудничестве с Opium Club, Gallery 1986). Организаторы пригласили диджеев работать в парах, чтобы выразить единство и поддержку – участие примут украинцы Andyma и Plushka, литовцы Ugne Sync и Une, а также V и Vaiper Vitalijus.

Art Cue – серия электронной музыки, которую курируют два человека.

Во время концертов все желающие смогут жертвовать деньги Украине. Маршрут – 7-й троллейбус (Пашилайчай–Юстинишкес–Жверинас–Вокзал).

Расписание:

первый маршрут 7-го троллейбуса с концертом начнется в Пашилайчай в 15:06.
второй - в Пашилайчай в 16:36.
третий в Пашилайчай в 18:08 и в 19:24 ч. вернется на том же троллейбусе назад в Пашилайчай.

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