В вильнюсских многоквартирных домах массово меняют лифты

„Интерес вильнюсцев к новым лифтам за год вырос в два раза. Если в прошлом году в домах Mano BŪSTAS установили 24 новых лифта, то в этом до конца года установят 49. Мы прогнозируем, что в 2025 году установим 100 новых лифтов. Если такие темпы сохранятся в будущем, через 5 лет большая часть лифтов в домах будет новая“, – сказала представитель компании Mano BŪSTAS Каролина Мастейките.