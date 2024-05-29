В вильнюсские школы уже зарегистрировано больше 23 000 учеников

Заявки подавали родители будущих первоклассников, школьников, которые меняют школы или переходят в гимназии, переходящих на программу более высокого уровня в той же школе.

Предполагается, что предварительные списки в электронном варианте будут видны 7 июня, а 10 июня родителям будут рассылать информацию, списки представят и на сайтах школ.

Если родители своевременно не подтвердят приглашение, то 11 июня система автоматически подберет тот вариант, который в заявке указан первым.