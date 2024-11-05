В Вильнюсе жителям индивидуальных домов рассказали, как оборудовать альтернативные убежища

Надо позаботиться, чтобы двери упирались в конструкцию стены по всему периметру, чтобы снаружи ничто не могло завалить дверь. Наконец, двери должны открываться наружу, чтобы их не выбило взрывной волной.

Дополнительную опасность в таком помещении представляют окна, стеклянные двери и т.д. Если в самом безопасном месте дома есть стекло, важно иметь под рукой что-то, что защитило бы от осколков.

Это может быть металлический или деревянный щит, который надевается на надежно вкрученные в стену крепления, ловушки для стекла, сетки, мешки с песком. Если до потолка уложить мешки с песком, они могут стать дополнительной опорой. Стекло можно обезопасить с помощью мебели, но надо так ее установить, чтобы мебель не упала под воздействием взрывной волны. В таком помещении надо иметь под рукой инструменты, которые помогут выбраться наружу в случае обвала здания.