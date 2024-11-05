В Вильнюсе жителям индивидуальных домов рассказали, как оборудовать альтернативные убежища

Убежище - это место временного пребывания в случае воздушного налета для защиты от ударных волн и осколков. Жителям индивидуальных домов рекомендуется оборудовать помещение повышенной безопасности – это помещение, в котором люди могут защититься от опасности.
Муниципалитет добивается расширения сети убежищ, чтобы жители могли найти безопасное место рядом с домом, местом работы, учебы и т.д.
„Мы в Вильнюсе быстро расширяем сеть убежищ – мы идентифицировали больше 2000 подходящих для этого помещений, оцениваем их, предоставляем рекомендации для их усовершенствования. Однако на карте видно, что убежищ не хватает в кварталах индивидуальных домов. Мы хотим позаботиться о безопасности каждого вильнюсца, поэтому подготовили рекомендации по оборудованию безопасных помещений“, – сказал мэр столицы Валдас Бенкунскас.
Чтобы оборудовать такое помещение, не надо ничего строить, достаточно приспособить имеющиеся помещения. Для этого подойдет баня или кладовка. Главное, чтобы в случае необходимости помещение можно было быстро освободить.
Найдите проект здания и выясните тип конструкции и выявите несущие стены (а плане они отмечены толстой линией). Безопасное помещение может быть оборудовано между несущими кирпичными или железобетонными стенами. Лучше выбрать такое место, где расстояние между несущими стенами самое небольшое, а у помещения нет внешних стен. Разрушающая сила взрыва снижается за счет грунта снаружи.
Если помещение находится в подвале или ниже уровня земли, лучше всего оборудовать безопасное место ближе к лестнице и позаботиться о большем числе путей эвакуации. В другой стороне от входа нужно предусмотреть аварийный выход – шахту, ведущую наверх. Также нужно обеспечить вентиляцию для доступа воздуха.
Надо позаботиться, чтобы двери упирались в конструкцию стены по всему периметру, чтобы снаружи ничто не могло завалить дверь. Наконец, двери должны открываться наружу, чтобы их не выбило взрывной волной.
Дополнительную опасность в таком помещении представляют окна, стеклянные двери и т.д. Если в самом безопасном месте дома есть стекло, важно иметь под рукой что-то, что защитило бы от осколков.
Это может быть металлический или деревянный щит, который надевается на надежно вкрученные в стену крепления, ловушки для стекла, сетки, мешки с песком. Если до потолка уложить мешки с песком, они могут стать дополнительной опорой. Стекло можно обезопасить с помощью мебели, но надо так ее установить, чтобы мебель не упала под воздействием взрывной волны. В таком помещении надо иметь под рукой инструменты, которые помогут выбраться наружу в случае обвала здания.
После оборудования такого помещения надо ознакомить домочадцев с планом действий в случае опасности: кто бежит прятаться первым, кто позаботится о домашнем питомце, кто закрывает дверь и т.д. Рекомендуется отработать план на практике.
Надо позаботиться о подходящем инвентаре. Следует оборудовать модульную мебель, альтернативный источник энергии, биотуалет.
Важно иметь под рукой еду и воду, средства гигиены. Нужно подумать об альтернативном источнике света, антенне и радио.