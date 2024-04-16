В Вильнюсе жителям и гостям города будут бесплатно раздавать мороженое

День бесплатного мороженого состоится в торговом центре Akropolis. Акция будет проходить с 17 до 20 ч.
Организаторы обещают не только бесплатное мороженое, но и различные развлечения.
Организаторы предупреждают, что во время мероприятия участников будут фотографировать.
Компания отмечает, что традиция бесплатных акций уходит корнями в 1979 г. - это возможность отблагодарить людей и поклонников за поддержку.
В этом году бесплатный день раздачи мороженого будут отмечать во всех странах, где продают это мороженое, 16 апреля.